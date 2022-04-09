熱播台劇《婚姻結業式》主角張本渝、郁方、何如芸、馬力歐，今日與粉絲相約做蛋糕同樂。郁方透露國小三年級的女兒，對烹飪非常感興趣，尤其疫情期間在家，做菜的菜單越來越浮誇，甚至立志要考藍帶頂級廚師證照。而馬力歐反而不喜歡女兒把廚房弄得髒兮兮，但會幫女兒擦指甲油，是個十足的女兒奴。

《婚姻結業式》劇情來到馬力歐飾演的劉大偉和暗戀多年的趙丹丹（何如芸飾演）曖昧出遊，甚至同床共枕。馬力歐說現實生活中，有遇到和劉大偉一樣的情節，和初戀女友重逢，但兩人僅維持友好狀態，不逾矩、不死纏爛打，還誇自己「好吃不黏牙」，但也強調事情是發生在結婚前，何如芸忍不住虧他：「現在不管怎樣，說是婚前發生的都沒事。」

《婚姻結業式》是台語發音劇，但劇本卻是用國語的語言邏輯撰寫，讓張本渝為練台語吃足苦頭，跟台語很溜的謝祖武對戲時，他還會故意在一旁搞笑，催她講快一點，害她得記台詞又得憋笑。而她也甜蜜透露，遠在日本的男友會和她視訊，同時一起追劇。郁方說劇組感情太好，就像劇裡的老公梁赫群一直自稱「台灣孔劉」，她也只好自稱「台灣慧喬」，愉快的拍攝氛圍，讓演員們都希望《婚姻結業式》能再出續集，何如芸還搞笑補充，如果有台版《金魚妻》馬力歐也準備好要無償拍攝了。