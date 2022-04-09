LINE今年再度攜手國際級年度慶典「澎湖國際海上花火節」，LINE更運用數位科技力量，串聯生態圈中多項服務，希望帶動永續發展、永續觀光到綠色旅遊，只要加入澎湖國際海上花火節官方帳號即可隨時掌握第一手資訊、一鍵串聯LINE的各項服務，包括出發前就能在LINE旅遊下訂喜愛的套裝行程，在當地遊玩時，更可透用LINE Beacon智慧推播，體驗即時數位互動內容策展，完成「菊島大冒險」指定景點任務，即可獲得刮刮卡將隱藏好禮。

LINE推出全新「菊島大冒險」任務挑戰，分別於澎湖8大景點設置LINE Beacon，今年更特別加入新熱門打卡景點，由眷村改建的文創園區「篤行十村」，以及將海洋廢料彩繪成藝術浮球的「浮球秘境」兩處，民眾於任一指定景點打開藍牙及GPS 定位，即可接收即時訊息推播，完成「菊島大冒險」所有任務，即可獲得專屬獎勵。（LINE提供）

同時LINE熱點連續兩年協助澎湖在地商家數位化，目前已有近2900家商家註冊於LINE熱點，用戶只要於LINE熱點店家頁，輸入「#全澎湖優惠券」，就能一鍵查看所有附近商店位置和優惠活動，遊玩時能輕鬆查找在地吃喝玩樂資訊，還推出全新功能「口袋名單」，讓用戶可輕鬆編輯、收錄專屬自己的主題推薦店家，一鍵分享給LINE好友，4月25日起更與星巴克合作推出澎湖限定限量「繽紛花火星冰樂」與在地特選伴手禮宅配服務等。