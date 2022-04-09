三食六島連鎖餐飲集團則主打馬祖美食。（柯宗緯攝）

拉亞漢堡為高雄展創業族特別推出20萬力挺雙重送優惠專案。（柯宗緯攝）

台中起家的連鎖手搖飲「Mr. Wish」加盟金從198萬，高雄展優惠價下殺到178萬。（柯宗緯攝）

「2022台灣連鎖加盟創業大展-高雄展」即日起至4月11日在高雄展覽館展出。（柯宗緯攝）

「2022台灣連鎖加盟創業大展-高雄展」即日起至4月11日在高雄展覽館展出，這次近150攤參展，囊括早午餐、飲料、小吃等，餐飲比例高達7成。更有加總部祭出0元加盟金或小資開店贊助方案等搶市，讓民眾輕鬆創業，預估4天展期可吸逾5萬人參展，並展店上千家。

主辦單位台灣連鎖加盟促進協會理事長吳永強表示，近年來連鎖加盟創業型態，逐漸受到創業民眾的肯定跟喜愛，協會舉辦連鎖加盟創業展，除了可以將好的連鎖加盟品牌透過展覽介紹給民眾外，也希望提供一個安全有保障的創業平台，提高民眾創業成功率，更能起到帶動地區經濟發展、提供工作機會、活絡商圈的重大效益。

其中，築間餐飲集團展期4天限量祭出20名加盟優惠，凡是加盟旗艦版即可享有100萬元的創業回饋金。築間表示，今年3月台北春季加盟展簽訂數較去年成長約2成，締造許多創業佳績，更創集團歷史新高。2022上半年度僅是「築間幸福鍋物」就有10間加盟店要展開，大舉搶攻市佔率。

築間集團表示，2022年南部將會是展店重點之一，上半年於「岡山秀泰」大舉進駐旗下三大品牌，其中包括「築間幸福鍋物」、「燒肉Smile」及「有之和牛 鍋物放題」。

築間獨家推出的保障年毛利，「築間幸福鍋物」加盟最低門檻320萬元起，依照加盟規模有機會高達888萬以上；還有首次在高雄推出的「有之和牛」及「本格和牛」兩大火烤品牌，保障年毛利更是高達1288萬。

拉亞漢堡為高雄展創業族特別推出20萬力挺雙重送優惠專案，6個月租金相挺(最高補助10萬)及價值10萬商用咖啡機，將首創族的資金壓力減到最輕，協助加盟主跨過資金關卡輕鬆圓夢，並提供3大保證4大服務包括：免權利金實賺實拿、免服務費店面代尋、免費協助創業貸款以及研發、行銷、經營、訓練等完整服務，讓加盟夥伴皆能安心經營，穩定獲利，費用透明且實報實銷，讓加盟主每一分錢都花在刀口上，大大降低冤枉路的機率。

此外，三食六島連鎖餐飲集團則主打馬祖美食，總經理李德愛是馬祖人，將馬祖美食品牌化，推薦給國人享用。這次高雄加盟展開放，旗下「馬蔥餅」、「馬祖奶茶」、「馬祖瘋炸雞」等品牌加盟，打出下午茶「雙星方案」提供小資族創業，包括馬蔥餅、馬祖奶茶展場價55.6萬元。

台中起家的連鎖手搖飲「Mr. Wish」加盟金從198萬，高雄展優惠價下殺到178萬。