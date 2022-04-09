大同3C黃金周明（10日）推出大同變頻冷專限定價3萬1900元，買就送大同42型液晶，再享政府退貨物稅2000元，全台限量100台。（大同提供）

各大家電品牌都趁著本月振興五倍券到期前，紛紛推出優惠活動，讓消費者趁機換新家電更划算，大同3C黃金周酬賓盛典就在12日前，於全台直營門市舉辦黃金周酬賓盛典，包括每日限量排隊商品現買現賺、單筆消費滿額再享好禮三選一、精選家電買再送Gold物幣等多樣超值回饋方案，像黃金周限定今日Panasonic 11公斤的洗衣機萬元有找，獨家加碼再送毛寶洗衣槽專用去污劑，全台限量30台，而明日（10日）就有大同變頻冷專限定價3萬1900元，買就送大同42型液晶，再享政府退貨物稅2000元，全台限量100台。

另指定家電再享Gold物幣加碼回饋最高1000元，Gold物幣於指定期間可全額折抵消費，而品牌再獨家獻禮限定加碼送，買Panasonic國際牌指定冰箱、洗衣機、液晶、季節家電，大同3C通路獨家加碼再送限量好禮；買LG指定冰箱、洗衣機、電子衣櫥，除享大同3C通路獨家限量好禮外，單筆滿5萬及8萬加碼再送大同10人份微電腦電子鍋或大同2021金馬限量11人份電鍋。