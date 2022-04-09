賣場員工這行為引發疑竇！1名網友日前在某賣場由賣場員工幫忙，將信用卡綁定該賣場APP會員，沒想到過程中該員工竟不斷「大聲唱名」他的卡號，甚至將後三碼使用期限全部唸出來，離開賣場後他就發現信用卡遭盜刷4筆，質疑是「唱名」害的，但無確切證據，讓他直呼「下次還是自己來不要讓別人碰」。

該網友在臉書「爆廢公社」發文表示，他日前發現信用卡被盜刷4筆780元的帳單，而她稍早曾在賣場用信用卡買冷氣，當時賣場人員推銷說用信用卡綁定該賣場的APP，可以集點換贈品，但沒想到賣場人員在為她操作綁定時，竟「大聲唱名卡號」，對方說唸出來比較好打字，最後連後三碼使用期限都全部唱名出來。

網友在某賣場由員工幫忙將信用卡綁定會員，沒想到過程中該員工竟不斷「大聲唱名」卡號，甚至將後三碼使用期限全唸出來，事後他發現信用卡遭盜刷4筆。（翻攝自臉書「爆廢公社」）

該網友說當下雖然覺得奇怪，但也沒有多想，事後就發現信用卡遭盜刷，質疑是賣場人員唸出卡號時被有心人士偷聽，而賣場則回應無法協助處理，因為盜刷的單位不是在賣場，最後原PO無奈發文說「不能說是不是某員工關係，但我真的覺得這也太巧合，只能說下次還是自己來不要讓別人碰」。

其他網友紛紛留言「不一定是賣場員工，有可能是網路外流，通常是國外盜刷」、「號碼給人家唸出來挺白目的吧」、「唱名，當下就要嚴厲喝止，那個員工很有問題」、「很天兵欸，他是不是存心想讓你被盜刷啊」、「念出來感覺是有偷錄音」、「連三碼都唸出來太瞎」、「此賣場員工是否有些欠缺教育顧客個資問題」。