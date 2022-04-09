昔TVB當家花旦曾華倩，外型亮眼、氣質婉約，在80、90年代紅極一時，不過除了演藝事業精采外，和梁朝偉的一段情更是轟動，而她2002年和富商林肇基離婚後，至今仍單身，近日她曬出自拍近照，曝光56歲近況。

曾華倩8日在微博發文，透露因為疫情關係，本身很宅的她更宅了，不過也在這段期間，天馬行空想了很多方案工作，看未來能否實現，之後她又喊話大陸的製作單位，有興趣合作的可以與她聯繫，「我也想試試看我的能力，在還有少少姿色，勇字當頭，衝呀～嘻嘻」。

曾華倩發自拍照求工作。(圖／取自曾華倩微博)

曾華倩曬超近自拍(圖左)洩56歲近況。(圖／取自曾華倩微博)

網友見狀也紛紛留言表示「期待姐姐來內地」、「加油！期待你的回歸」、「支持！製作單位都聽到了嗎？」此外，曾華倩也隨文附上一張超近自拍，臉上看不出瑕疵的她，依舊氣質出眾，讓粉絲也興奮直誇「還是和從前一樣美」、「歲月從不敗美人」、「絕世美人，僅此一位」。

曾華倩是梁朝偉初戀，兩人交往6年分合3次，1996年她和富商林肇基結婚，育有一子，未料2002年離婚，豪門婚斷，之後她雖然爆出和小9歲馬國明的戀情，但至今未再婚，目前單身的她偶爾會上綜藝節目、出席商演。