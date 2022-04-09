俄羅斯官員今天指控美國影音分享平台YouTube將俄國國會下議院「國家院」（Duma）的頻道封鎖，並揚言採取報復行動。

法新社報導，俄羅斯國家院議長沃洛金（Vyacheslav Volodin）表示，華府侵犯了「俄羅斯人的權利」。俄國外交部發言人沙卡洛娃（Maria Zakharova）則說：「YouTube已經決定了自己的命運。」