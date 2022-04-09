星座運勢網站「星座愛情運勢」分析12星座男最愛的女人類型，處女男受不了草包，最看重腦袋，喜歡知性美女；摩羯男最愛辦事俐落、聰明的女強人。

▍白羊座

白羊男性格急躁，擇偶時偏好獨立、活潑可愛，懂得拿捏分寸的女孩，當然身材火辣、女人味十足的也是很受白羊男歡迎的。

▍金牛座

金牛男對於心思復雜、心機重的女人完全沒有好感，所以心思單純，善良的女孩是金牛的首選。其次，很多金牛男在職場上表現亮眼，私生活卻一團混亂，沒什麼生活技能，因為這一點，他們對賢惠的女人也是很喜歡的。同時，金牛男對審美也是有一定要求的，即使不漂亮也要有氣質。

▍雙子座

雙子男喜歡新鮮和挑戰，一個有神秘感或者花樣百出、古靈精怪讓他琢磨不透的女人，特別容易讓他淪陷。也正因此，他們也會對那些一成不變、超理性的女人敬而遠之，不過最讓他們害怕的還是纏著不放的女人。雖然不及水瓶、射手那麼愛自由，但是雙子也是很需要空間的，太多束縛會讓他們受不了。

▍巨蟹座

巨蟹男是個溫柔體貼大暖男，在戀愛中他們有的時候也會表現出比較依賴對方的樣子，他們喜歡善解人意、不盲目花錢、懂得生活的女人，這樣的女人能給予他們家的溫暖。

▍獅子座

獅子座男人經常榮登各種好男人排行榜，他們雖然看起來很大男人主義，不夠細心，但是只要女朋友提出的要求他都會盡力滿足，非常寵愛自己的女朋友，他享受這樣被需要的感覺。這樣的的霸道總裁自然喜歡漂亮溫柔的小女人，如果本性強勢，但願意成為他面前的溫柔小女人也是深得他心的。

▍處女座

處女座男人有完美主義，非常挑剔，品味很高，低俗、說話不經大腦思考的女人會被他瞧不起，所以知性、自信、有思想的女人才會被他們刮目相看。而且對於處女座來說，太容易得到的人不能勾得住他們的佔有慾，他們的驕傲更願意被對方的氣質、內涵吸引。

▍天秤座

天秤座很在意對方的口碑，對於別人的評價還是會放在心上的，而且天秤作為社交達人，和他在一起也會經常接觸他的社交圈，能夠獲得他的朋友們的認可非常重要。不僅如此，溫文爾雅、懂禮貌、識大體的女朋友更是會讓他覺得十分有面子，對於這樣的女人天秤是不會放過的。

▍天蠍座

天蠍男太機智，所有小動作都看在眼裡，所以對那些耍小聰明的女人嗤之以鼻。而且他們佔有慾很強，不喜歡自己的女朋友到處亂跑，與什麼人都玩得開。這樣的天蠍座很喜歡安靜乖巧的女人，也正是這樣，天蠍和雙魚簡直是絕配。

▍射手座

射手男喜歡個性獨立的大女人。對於射手來說，他們愛自由、不喜歡麻煩，特別害怕遇到愛哭鬧、愛糾纏的女人，個性獨立的大女人不僅讓他們很安心，而且也會讓他們覺得好溝通，這樣的女人對他們來說簡直是夢中理想型。

▍摩羯座

摩羯男很務實，一切從實際考慮，喜歡美女、辣妹，但是更重要的是，他們更看重對方的能力和智慧，一個胸大無腦的美女對他們只有誘惑沒有吸引。女人有頭腦、識大體、有事業心、有辦事能力，這些才是最重要的。

▍水瓶座

水瓶男一生都在尋找靈魂伴侶，有共鳴、有個性、有思想的女人更能吸引水瓶男。他們可能是最不在意長相、家世等的星座男，對他們來說有共鳴勝於一切。

▍雙魚座

雙魚男很不喜歡現實、斤斤計較、又強勢的女人，他們更願意看到單純美好的世界，所以那些單純、善良有愛心的女人會讓他們感到很溫暖。很單純、沒心機，很愛笑很親切的女生，這簡直就是雙魚男的最佳伴侶。

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