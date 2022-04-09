韓國女團TWICE在世界各地都享有高知名度，來自台灣的成員周子瑜2019年曾獲得全球百大最美臉孔第一名殊榮，近年在歌唱舞蹈方面也大幅進步，成為美貌和實力兼具的女偶像；最近子瑜代言的服飾品牌公開一系列春夏新裝照，其中一套細肩帶洋裝凸顯她的清新美，意外的是側身照竟大露美背，性感背溝全被看光，讓網友辣暈一片。

周子瑜以TWICE一員出道至今人氣居高不下，女神級外貌卻有傻萌性格，更是團體中年紀最小的；隨著時間子瑜從未成年到成年，風格也越來越有女人味，最近她代言的服飾品牌ZOOC分享一系列最新春夏穿搭美照，發現子瑜無論是休閒或俏麗，都相當適合。

子瑜穿細肩帶洋裝大露美背，性感背溝全被看光，讓網友辣暈一片。(圖/ 摘自ZOOC IG)

8日該品牌又釋出子瑜穿著細肩帶洋裝，顯得清新又飄著滿滿仙氣，彷彿掉落人間的小仙女；而最驚喜的是，背面竟大有玄機，側身照洩背後挖空設計，美背全被看光，若隱若現的背溝更誘人，有不少粉絲承認「意圖使人放大照片」。

網友看到子瑜越來越成熟，她的美也有了新一種面貌，熱情留言誇讚，「性感又不失清純，子瑜美呆了」、「怎麼可以這麼美？」、「希望JYP對子瑜公平點，讓她多一點表現的機會啊」、「這樣穿太犯規」。