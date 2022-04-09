台中市警察局第二分局育才派出所副所長劉宏志8日晚間22時執勤結束後留宿在派出所宿舍，因其妻子9日打了數通電話給他都未找到人，衝到派出所時發現他躺在宿舍內已無生命徵象，經送醫搶救仍宣告不治，其妻情緒崩潰無法接受，同仁也感到錯愕，其死因仍待檢方相驗釐清。

53歲的劉宏志劉員8日22時執行勤務結束後就留在所內處理內部事務，並留宿在宿舍內，他的妻子在9日打手機要連絡先生一直未連絡上，在下午2時40分前往育才派出所，在所內員警陪同下進入劉員寢室查看，當場發現先生已無呼吸心跳，緊急送往醫院搶救無效，於15時44分宣告死亡，對於先生猝逝，其妻悲痛萬分。

劉宏志在警界服務已34年，101年調派警二分局，並自105年起兼任副所長職務迄今，其個性開朗、言談幽默，平日與同事相處融洽，對於後輩新進熱心指導，工作認真，從警多年服務熱忱不減，常因為民服務事蹟獲得民眾肯定及上級表揚，深受同仁敬愛，為分局優秀幹部。

劉宏志家住台中北區，上有80歲的老母，妻子是家庭主婦，和妻育有1子1女，子都已成年；警二分局分局長陳家銘表示，劉副所長工作非常認真，經常犧牲勤餘休息時間及輪休假期，主動整理勤業務工作，對於劉員突然離世，心中相當不捨。

陳家銘也立即指派專人協助家屬處理後續事宜，成立因公撫恤治喪委員會協助治喪，分局警友會辦事處聽聞亦承諾全力協助辦理撫卹捐助工作。