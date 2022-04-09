新北市五股區7日下午發生一件殘忍虐殺貴賓狗事件，一名郭姓男子因不滿同居女友外出打麻將，便將女友兒子飼養的米色貴賓狗吊在門上，看著貴賓口痛苦掙扎後死亡，郭男不僅將虐死照片傳Line給同居女友，甚至還冷嗆「我會讓妳看到一個屍體在哪裡」、「這次不會跟妳客氣了」；新北動保處今（9日）表示，本案已涉及刑責，全案函送地檢署偵辦。

「新竹市浪愛傳遞貓狗tnvr協會」在臉書發文表示，7(日)下午一名郭姓男子因不滿同居女友打麻將，虐待同居女友愛犬米色貴賓狗，甚至還將該犬吊在門上，眼睜睜看著該犬痛苦掙扎後死亡，該協會已全案協助處理，新北市蘆洲分局德音派出所及動保處已成案，郭男已違反動物保護法及涉嫌毀損罪，該協會嚴厲譴責郭男變態行徑。

新北五股1名男子因不滿同居女友外出打牌，便殘忍虐殺女友兒子貴賓狗。（翻攝自臉書新竹市浪愛傳遞貓狗tnvr協會）

涉嫌虐殺貴賓狗郭男與同居女友Line對話也曝光，郭男表示要回家了，並責罵同居女友「妳盡量去打麻將沒關係」，甚至出言恐嚇「我會讓妳看到一個屍體在哪裡」，該同居女友則表示「我打牌跟狗屁事」、「打牌又怎樣」，不到1小時候，郭男便在Line傳送數張傳貴賓狗被繩圈吊死樣子，並回應「這次不會跟妳客氣了」、「死掉了」。

網友看見這則虐死狗貼文，紛紛留言回應「一定要判刑關他，罰錢沒有」、「簡直是恐怖情人」、「變態嗎」、「虐狗會有報應」、「太令人生氣了」、「心理變態，該離開了」、「看了令人錐心難過」。

新北五股1名男子因不滿同居女友外出打牌，便殘忍虐殺女友兒子貴賓狗。（翻攝自臉書新竹市浪愛傳遞貓狗tnvr協會）

新北動保處表示，飼主為郭男同居女友兒子，在外縣市讀書，郭男因情緒失控，造成貴賓狗無辜被吊死，郭男當下坦承犯案，本案已涉及刑責，全案函送地檢署偵辦；動保處已同時通報社會局比對高風險家庭並介入關懷，將郭男列入禁止飼養名單，並要求參加動物保護講習。

「新竹市浪愛傳遞貓狗tnvr協會」理事長邵柏森也表示，協會已經聯絡新北市蘆洲分局德音派出所，務必加強保護受害家屬，並強調「會變態虐殺動物的人，都有高機率傷害婦女幼童的風險」；該飼主已經幫母親申請保護令，郭男已被趕出同居居所，「請各位也務必小心！若發現此人(郭男)有任何不當違法行為，請立即聯絡派出所處理」。