「英國廣播公司」（BBC）9日報導，在俄軍撤離車諾比（Chernobyl）核電廠廠址後，烏克蘭工作人員透露，在當地被佔領期間，為避免再度爆發核子災難，工作人員甚至曾竊取俄軍的燃料，確保對控制輻射汙染至關重要的設施能夠繼續運作。

根據報導，俄軍在開戰首日的2月24日就佔領車諾比核電廠，直到4月初才據稱在輻射汙染疑慮下主動撤出。該核電廠工程師西蒙諾夫（Valeriy Semonov）告訴重返當地的BBC記者，烏克蘭工作人員不斷與俄軍和俄羅斯國營核子企業（Rosatom）的官員談判，以便繼續管理當地設施；而在電力遭到切斷後，烏方人員拼命尋找用於維持發電機運轉的燃料，甚至「從俄羅斯人那邊偷了一點」。

車諾比核電廠輻射安全事務主管洛巴達（Oleksandr Lobada）強調，若當地失去電力供應，將大幅增加輻射汙染擴散的風險，恐引發「災難性影響」；烏克蘭前總統波洛申科（Petro Poroshenko）8日也走訪車諾比核電廠，警告俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）的行為「完全無法預測」，俄軍仍不願停戰且隨時可能重返當地，並引發波及東歐、中歐甚至英國的核子汙染。

英國雪菲爾大學（The University of Sheffield）核子專家寇克希爾（Claire Corkhill）先前指出，若一般核電廠的電力供應受損，可能讓冷卻系統無法有效運作，最後導致反應爐爐心熔毀，引發如同日本福島第一核電廠2011年發生的慘劇。雖然車諾比核電廠已停止運作，但由於當地輻射汙染十分嚴重，至今仍依賴大量設施進行監控，避免汙染進一步擴散。