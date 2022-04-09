受到疫情影響，不少店家因生意大不如前而倒閉，不過有一名男網友發現，街上常見的鞋全家福竟不受疫情影響，依舊屹立不搖，讓他相當驚訝。對此，有網友表示，「就便宜低調阿，在萬物皆漲的世代當然不會倒」，還有人直言，「店員不會緊迫盯人就贏了」。

一名男網友在PTT八卦板以「鞋全家福屹立不搖的原因」為題發文指出，這兩年在疫情的肆虐下，不少商家不敵慘況倒閉收場，甚至連國際運動品牌也陸續關店，不過他發現，街上常見的鞋全家福在這種情況下竟還是屹立不搖，好奇詢問「有掛嗎？」

貼文一出，網友紛紛表示，「就便宜低調阿，在萬物皆漲的世代當然不會倒」、「鞋全家福都是台廠有篩選過，CP值很高」、「不在意品牌的話，好看耐穿的鞋蠻多的」、「有很多保養鞋子跟保護腳的小商品，商品齊全又便宜」、「買工作鞋超方便」、「光一句買上班穿的鞋，就知道市場需求多大」。

也有人透露一再回購的原因，是因為店員不會緊迫盯人，逛起來沒有壓力，「沒店員煩真的棒」、「店員不會緊迫盯人就贏了」、「真的是社交障礙者的好地方，很多鞋店的店員一定會在旁邊看」、「我去買主要是可以自己逛、自己試，店員不會在一邊盯著你看」、「買鞋沒人跟、鞋號自己拿，選好再去櫃檯掏錢，根本社恐救星」。