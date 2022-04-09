俄烏戰爭持續超過一個月，淡江大學外交與國際關係學系榮譽教授陳一新表示，美國像是在幕後下指導棋，「根本不想讓戰爭停下來」，美國對大陸的態度全依戰爭情勢做調整，若俄軍佔上風就需大陸協助調停；俄羅斯態度軟化，美國就不需要大陸幫忙態度會更強勢，在亞太地區也會更強硬。對此，有網友表示「真言！臺灣不要當棋子」。

據《南華早報》（South China Morning Post）報導，美國為了協助烏克蘭對抗俄軍，送了10架最新型坦克殺手無人機「彈簧刀」（Switchblade）-600上戰場。「彈簧刀」-600結合了無人機和飛彈技術，比美國3月捐贈基輔的100架「彈簧刀」-300更強大。

陳一新今日（9）接受香港媒體《中評社》訪問表示，俄烏戰爭已經有點像美國在幕後打仗、下指導棋，根本不想讓戰爭停下來，故加碼提供各種援助要烏克蘭繼續挺下去。美國在戰爭之初，確實希望大陸配合不要實質支持俄羅斯，但俄羅斯最近態度軟化，表示願和談且開始撤離部隊固守烏東地區，代表再拖下去俄方也受不了；情勢對俄羅斯愈來愈不利，美國也不需要大陸的幫忙了，就更沒理由在亞太地區退讓，對台海問題也會表現強硬，如此才能在亞洲稱霸。

俄羅斯總統 普丁。(圖/達志影像)

對於學者所言，引起網路熱議，網友紛紛湧入《中時新聞網》留言表示，「要不要止戰完全要看俄羅斯普丁的意思，美國下指導棋是要讓烏克蘭可以應付戰爭，可不是美國叫烏克蘭對俄開戰的。難道要叫西方國家棄烏克蘭於不顧？」、「美國秘密訓練烏軍軍力有很大部份是止戰，何必秘密」。

不過，也有一派網友認為，「真言！臺灣不要當棋子」、「可憐烏克蘭被用作代理人戰爭棋子」、「世上沒有美國這個鴨霸政權，世界就和平了」。