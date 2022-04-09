中正紀念堂如何轉型？蘇貞昌籲好好討論

國民黨立法委員蔣萬安今天表示，中正紀念堂未來應朝向「台灣建設紀念館」方向前進，引發議論。行政院長蘇貞昌參加全國身心障礙國民運動會開幕活動時回應說，連蔣萬安都知道要改變了，至於該怎麼改？應該好好討論、大家交換意見。

蘇貞昌表示，威權時代留下來的一些威權象徵，在民主、自由、開放、轉型正義的今天，連蔣萬安都知道要改變了，但是應該要怎麼改才會比較好？可以開放讓大家好好討論、交換意見。