嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例6月底到期，行政院已決定提出修正草案延長實施，目前傾向延長半年至年底，至於是否追加預算，將視本土疫情發展及各部會所提報的需求而定，但目前尚有約1,000億元的特別預算未執行完畢，正盤點是否有彈性運用空間，可用於衝擊較深產業。

新冠肺炎疫情全球持續升溫，國土本土疫情9日再創新高，新增442例，疫情6月底還不會告一段落，行政院傾向延長到年底，初步估算包括信保基金、交通部補助觀光業的經費等仍有1,000億元左右，目前請各部會仔細盤點。行政院官員表示，防疫後續還需購買藥物、擴大實施快篩等，預計盤點後的預算，一定會有部分經費用於此。

據了解，目前各單位尚未執行完畢的紓困振興等預算，初估約1,000億元，其中信保基金額度占大宗，約剩700億至800億元。

由於剩餘的預算依法要用於防疫、紓困、振興有關科目，不能移作他用，目前請各部會仔細盤點，確認使用上是否有彈性空間，可用於其他衝擊較深產業。

新冠肺炎防治及紓困振興特別條例立法後，經過兩度修正，最後一次是立法院去年5月31日三讀通過修正條文，將防疫紓困振興特別預算上限由4,200億元，提高到8,400億元，並延長施行至今年6月30日止；目前累計紓困特別預算歲出總金額為8,394億元。