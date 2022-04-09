大久保麻梨子連續3年代言「和心酒藏」，今（9日）身穿紅色百萬和服出席活動，她表示已2年半沒回日本，很想念日本的家人、朋友，所以和老公上周首次跟家人「線上聚餐」，但爸爸一開始不習慣，有點不願意，沒想到後來越聊越開心，聊了2小時，並相約未來要固定視訊，她也將過程拍下影片，之後會放在個人YT頻道。

大久保麻梨子跟老公16日將歡慶結婚5周年，原本預計旅行，但礙於疫情與工作忙碌，決定在家做燭光晚餐慶祝。被問到廚藝，她的拿手菜是馬鈴薯燉肉、薑汁燒肉、漢堡排等日式料理，也會跟網友分享做菜、吃播，笑說：「不知道為什麼我吃東西點閱率特別高，可能大家以為我不太吃東西，其實我食量很大又喝酒。」她透露靠每周運動3、4次維持好身材。

夫妻倆至今沒生小孩，她說因為疫情，演出的舞台劇《時光的手箱》延期，還有11場沒有演出，笑說：「沒完成之前不敢懷孕！」她跟老公也聊過凍卵話題，但擔心身體負擔大，目前做人計畫採「順其自然」。

提到日籍好友佐藤麻衣傳出將要復出的消息，她說疫情爆發後，跟麻衣沒有聊很深入的話題，還沒機會見到彼此，不清楚麻衣是否要重返演藝圈。但說有看過麻衣的兒子，直誇「很乖也很可愛」。