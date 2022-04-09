桃捷橋梁外包工程工安意外，鋼板墜落砸死包商、工人腹部受傷。(讀者提供／劉秀芬台南傳真)

桃捷橋梁外包工程工安意外，鋼板墜落砸死包商、工人腹部受傷。(讀者提供／劉秀芬台南傳真)

桃捷橋梁外包工程工安意外，鋼板墜落砸死包商、工人腹部受傷。(讀者提供／劉秀芬台南傳真)

台南市鹽水區一處工地9日上午傳出工安意外，一塊重達1.8公噸大型鋼板自超過3公尺高處墜落，造成陳姓包商當場死亡、陳姓勞工遭鋼板削破右腹，送醫搶救，職安署南區職安中心接獲通報後，立即派員進行災害原因瞭解，並要求工地停止施作，同時啟動職業災害勞工個案主動服務機制。

據了解，不幸死亡的47歲陳姓雇主是鹽水人，承攬「桃園捷運綠線工程」橋梁鋼構工程，於鹽水區竹林里蜈蜞坑租用空地作為「鋼構假組立」場域。

9日上午10時左右，工地正進行帽梁假組立時，疑因鋼製連接板僅用2支螺栓固定，強度不足，導致螺栓斷裂，長840公分、寬182公分、厚4.5公分，重達1.8公噸的鋼製連接板突然自高約3.23公尺處掉落，當場撞擊下方之陳姓雇主及陳姓勞工。

台南市消防局上午10點06分獲報，鹽水區一處工地有2人受傷，隨即派學甲消防分隊等3車6人前往救援，救援人員到場時，發現陳姓雇主臉部受傷，已無呼吸心跳，送柳營奇美醫院後死亡；陳姓勞工右腹受傷，臟器外露，送往柳營奇美醫院救治縫合，送加護病房觀察。

台南市勞工局表示，職災發生初判原因為雇主進行鋼構組配作業前，未擬訂作業計畫，以防止構材及其組配件飛落或倒塌，以及未指派鋼構組配作業主管於作業現場監督勞工作業等，如調查屬實，可依違反職業安全衛生法第6條第1項第5款、第43條規定裁處3至30萬元罰鍰。

職安署南區職安中心已要求工地停止施作，並不得移動災害現場，將查明相關事業單位責任，並待現場改善後才能得復工。台南市勞工局也針對職災個案家屬啟動職業災害勞工個案主動服務機制，辦理職災個案慰問並提供相關協助。