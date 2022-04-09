被指定為國家重要民俗的「浯島迎城隍」是金門縣最盛大的宗教慶典，傳承迄今342年，前2年停辦，今年復辦，為邀請嘉義城隍廟跨海一起迎城隍，不但金門縣長楊鎮浯親自率團抵嘉，送上端肅佛帖，廟方連輦轎都運來台灣，在嘉義城隍廟展現4種輦駕步法，驚豔全場。
為期1個多月的「2022金門迎城隍－浯島城隍文化觀光季」4月16日盛大登場，包括民俗體驗、祈福活動、輦轎、藝閣、人力蜈蚣座藝等陣頭，都是地方居民自發性籌組傳習而成，極具地方文化特色，其中重頭戲「繞境巡安」迎城隍將於農曆4月12日，國曆5月12日登場。
為擴大與嘉義城隍廟密切交流，楊鎮浯親自來台，與金門城隍廟隊造訪嘉義城隍廟，並遵循隆重古禮端肅佛帖，誠摯邀請嘉義市長黃敏惠、嘉義城隍廟跨海到金門遶境迎城隍。
楊鎮浯說，金門的宗教民俗活動均遵循古禮、古制，但宗教交流「要神，也要人」，今來到嘉義市，以最高規格「端肅佛帖」邀請嘉義鄉親參與金門迎城隍活動，期待嘉義城隍廟屆時能共襄盛舉。
2014年就曾參與浯島迎城隍的黃敏惠說，有朋自遠方來盛情邀約，顯見嘉義市與金門縣交流日深，一定要再深化兩縣市的宗教交流內涵，更期盼城隍保佑，疫情早日控制。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。