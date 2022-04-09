為邀請嘉義城隍廟跨海一起迎城隍，不但金門縣長楊鎮浯親自率團抵嘉邀請。（呂妍庭攝）

停辦2年的金門縣「浯島迎城隍」宗教慶典今年復辦，9日金門縣長楊鎮浯（左二）率隊抵「嘉」，遵循隆重古禮送端肅佛帖給嘉邑城隍，邀廟方與市長黃敏惠（右二）一同跨海參與遶境。（呂妍庭攝）

停辦2年的金門縣「浯島迎城隍」宗教慶典今年復辦，9日金門縣長楊鎮浯（右）親自來台邀嘉義市長黃敏惠到金門，黃敏惠（左）貼心送上檜木小禮物。（呂妍庭攝）

被指定為國家重要民俗的「浯島迎城隍」是金門縣最盛大的宗教慶典，傳承迄今342年，前2年停辦，今年復辦，為邀請嘉義城隍廟跨海一起迎城隍，不但金門縣長楊鎮浯親自率團抵嘉，送上端肅佛帖，廟方連輦轎都運來台灣，在嘉義城隍廟展現4種輦駕步法，驚豔全場。

為期1個多月的「2022金門迎城隍－浯島城隍文化觀光季」4月16日盛大登場，包括民俗體驗、祈福活動、輦轎、藝閣、人力蜈蚣座藝等陣頭，都是地方居民自發性籌組傳習而成，極具地方文化特色，其中重頭戲「繞境巡安」迎城隍將於農曆4月12日，國曆5月12日登場。

為擴大與嘉義城隍廟密切交流，楊鎮浯親自來台，與金門城隍廟隊造訪嘉義城隍廟，並遵循隆重古禮端肅佛帖，誠摯邀請嘉義市長黃敏惠、嘉義城隍廟跨海到金門遶境迎城隍。

楊鎮浯說，金門的宗教民俗活動均遵循古禮、古制，但宗教交流「要神，也要人」，今來到嘉義市，以最高規格「端肅佛帖」邀請嘉義鄉親參與金門迎城隍活動，期待嘉義城隍廟屆時能共襄盛舉。

2014年就曾參與浯島迎城隍的黃敏惠說，有朋自遠方來盛情邀約，顯見嘉義市與金門縣交流日深，一定要再深化兩縣市的宗教交流內涵，更期盼城隍保佑，疫情早日控制。