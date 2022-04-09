可望代表國民黨參選南投縣長的立委許淑華，6日與會計師公會合作捐白米做公益，公會代表見到許淑華現身，眾人高喊「縣長好」，許淑華也正面呼應，期待明年能以「新身分」跟大家見面，並當場提出社福政策擘劃方向，顯然已是備戰狀態。

根據《中評網》報導，台灣近日本土新冠肺炎疫情升溫，衝擊社福機構募款、物資缺乏，許淑華為此結合會計師公會全聯會、台灣省會計師公會及台中市會計師公會等單位送暖，向南投縣傑瑞安養中心及德安教養院捐贈1000包白米，關懷高齡者及兒少的家庭生活狀況及身心健康。

會計師公會理事長等與會代表見到許淑華都問候「縣長好」」，並預祝高票當選、更上層樓，許淑華也爭取支持，並希望年底能順利獲得國民黨正式提名參選南投縣長，並立拚勝選，明年以「新身分」跟大家見面，擴大社會福利及公益活動量能，期待可以嘉惠更多南投鄉親。

談到南投縣的社會福利政策，許淑華當場提出擘畫方向表示，南投目前已經有全面性的社福部署，她作為南投縣長擬參選人，未來會更希望加強長輩社福的部分，有不同的福利政策推出，最近她勤走基層有聽到，現任林明溱縣長在假牙安裝的補助上受到長輩肯定，未來她若有機會當選縣長，將推動加碼。

另外，許淑華提到，南投縣內許多家長也關心，現在全台只剩下南投跟花蓮才有的營養午餐全額補助政策，她也將設法延續下去，並在不排擠到其他福利政策的前提下，健全南投的社會福利發展，此外也將強化青年政策，希望能夠讓青年根留南投發展，未來她正式獲得提名後，相關的政見會一一公告，有信心能夠符合縣民需求，迎向勝選。