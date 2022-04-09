蔡凡熙今（9日）以寸頭新造型出席香氛活動，在意香味的他表示最喜歡女生使用淡淡玫瑰香氣的香氛，目前單身2年的他也在現場3度公開徵友，並大方表示自己喜歡可愛型、聞起來香香的女生，年紀方面則是不受限，即使比他大沒問題。

擔任一日店長的他，親自為現場女粉絲在禮盒上綁蝴蝶結，成果十分精美，很會包裝禮物的他笑說以前為了送禮物給女友，自己常上網研究包裝技巧，所以包裝禮物對他來說是個小case。

相當在意身上味道的蔡凡熙也自爆說從小二就會偷噴媽媽的香水，有時候同學聞到他就會辯解說是洗衣精的味道，直到了國小五年級覺得男生需要比較man的味道，才拜託媽媽買新的香氛。

出道5年的他透露今年會在戲劇上嘗試不一樣的演出，相較以往會比較坎坷一點的，他更透露新髮型跟新作品有關，近日有網友發現蔡凡熙和最近熱播韓劇《二十五，二十一》的男主角南柱赫很像，蔡凡熙笑說：「之前就常聽大家這樣說，南柱赫是個很帥氣的演員，而且每次的表演都越來越有層次，所以在聽到網友評論後覺得很開心」，同時他也期許自己可以像南柱赫一樣挑戰不同類型的角色。