男神級嘉賓温昇豪、坤達、陳漢典、黃偉晉、關韶文和吳珝陽一同到「老屋」吃飯。（TVBS提供）

TVBS、台視實境節目《來吧！營業中》上周試營運遇到大魔王于美人來試菜，主持群手忙腳亂，但經過職務調整和專業訓練，大家各司其職。本週第二次試營運迎來男神級嘉賓溫昇豪、坤達、陳漢典、黃偉晉、關韶文和吳珝陽，鬼鬼（吳映潔）轉作內場後首次挑戰做甜點，她說：「接下來我會很努力的學習做甜點，對自己是另一個大挑戰。」

節目上周播出3集，集集刷新收視紀錄，精彩的內容更衝上Netflix台灣排行榜第3名。為了讓客人吃到更美味的餐點，製作單位特別安排6位主持人參加專業訓練，姚元浩和楊銘威拜師學做沙拉和前菜，鬼鬼從工讀生轉內場後向甜點師傅學做泡芙，顏佑庭則是跟國際廚藝競賽裁判學習外場服務及餐具禮儀，集訓成果將在本次試營運驗收。

第2場試營運大咖男星雲集，除了「精緻澱粉殺手」坤達、陳漢典，還有「紅酒專家」溫昇豪來踢館。坤達和陳漢典宛如大胃王上身，從麵包到沙拉通通都想再續幾份。溫昇豪除了演員身份，也是紅酒代理商，對紅酒的要求相當高標，對於店內提供的紅酒他提出了很多意見，讓店長庹宗康不得不親自出面解決「紅酒危機」，更大器表示：「這瓶酒店長招待！」

而前幾集播出備受網友關注的鬼鬼，第一次正式進廚房就要準備「餐後甜點」，身負重任的她表示：「第一次一個人做這件事，有點緊張。」試營運當天鬼鬼將親手做的甜點端上桌，甚至躲在出餐口偷看，想知道客人反應，看到大家都吃光光，表示辛苦一切都是值得的，直說：「真的很有成就感，非常感動。」《來吧！營業中》每周六晚8點於TVBS 42歡樂台及TVBS精采台、10點於台視播出。

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