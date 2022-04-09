2022年全國身心障礙國民運動會，9日下午在國立台灣體育運動大學體育館開幕。(林欣儀攝)

為期4天的2022年全國身心障礙國民運動會，9日下午在國立台灣體育運動大學體育館開幕，行政院長蘇貞昌、台中市長盧秀燕都出席，蘇貞昌期勉身障者克服障礙、展現好成績；盧秀燕則強調，這是台中市首次籌備身障運，一切標準都是採高規格防疫措施。

全國身障運在東京帕運柔道選手李凱琳、東京奧運田徑選手陳傑點燃大會聖火後，正式揭開序幕。盧秀燕表示，受到疫情影響，今年身障運籌備工作更需要費心費力，為讓運動員能有揮灑表現、勇奪佳績的舞台，台中市府團隊已積極的態度籌辦此賽事，展現台中城市的堅強韌性。

盧秀燕強調，市府動員團隊所有資源，積極配合中央防疫政策，以疫情監測、醫療整備、防疫物資、社區防疫與疫苗接種五大策略，為大會築起最堅固的防疫安全網，在兼顧防疫之下讓賽事順利進行，也因此，整個賽事不對外開放，相關動線也做了特別的規畫與規範，呼籲大家落實防疫。

蘇貞昌則說，全國身心障礙的國民受限於身體障礙，運動員克服障礙展現成績，所以，有障礙、沒有阻礙，困難也成為滋養；政府近幾年擴展場所、增加經費、提高獎金，展現重視運動體育的作為，希望大家都能勇於把握自己，展現好成績且再次超越。

今年身障運從9日開幕，將舉辦至12日，總計有包括田徑、游泳、羽球、桌球及輪椅網球、健力、射擊、籃球等16種競賽項目，民眾可透過線上直播為選手加油。