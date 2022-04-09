台南客家桐花祭9日在楠西梅嶺大湖桶桐花步道休憩區浪漫登場。(台南市楠西區公所提供／劉秀芬台南傳真)

台南客家桐花祭9日在楠西梅嶺大湖桶桐花步道休憩區浪漫登場。(讀者提供／劉秀芬台南傳真)

2022台南市客家桐花祭系列活動，9日於楠西區梅嶺大湖桶桐花步道休憩區浪漫登場，活動由在地楠西國小管樂團開場，南瀛客家文化協會歌謠班接續演出，客家歌手李彥鋒也帶來一系列客家樂曲彈唱，遊客在花樹下悠閒欣賞表演。

桐花祭活動周邊除安排梅酒DIY體驗，讓現場親子朋友一同手做梅酒，共享溫馨互動的美好時光，還有小農市集販售新鮮蔬果、果乾等農產品，樣樣皆是楠西當季的特產。

與會的台南市副市長趙卿惠表示，春天是尋找美好事物的季節，台南市擁有全台最早盛開的浪漫桐花，油桐生命力堅韌代表著客家人的精神、桐花也富有美好回憶的象徵，感謝福來梅園的陳居峰先生，在梅嶺種了大量油桐花樹，歡迎各地朋友把握最佳賞花期，到梅嶺欣賞美麗浪漫的4月桐花雪。

台南市政府客家事務委員會表示，今年活動特別邀請台南應用科技大學商品設計系陳中聖副教授，為活動設計專屬桐花文創商品，只要參加「台南客家」粉絲專頁抽獎活動，就有機會獲得，限量商品只送不賣，活動至4月14日截止，請把握機會，以免向隅。

台南市府表示，4月楠西好好玩，這周上山賞桐花，下周起至5月1日梅嶺賞螢季緊接登場，活動期間採假日(六、日)每日兩梯次分流上山，每梯次以800人為限總量管制，9日開放線上報名。