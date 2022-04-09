公視旗艦益智節目《一字千金妙筆生花風雲榜》日前錄影，進行電視評論員與文字評論員PK賽，他們分享評論生涯中難忘的逆風發文經歷，資深政治及社會電視評論員羅友志自爆，曾因逆風公正評析社會新聞，害他慘被節目封殺。

羅友志說先前有位媽媽在颱風天順手拿了路旁的安全帽給小孩戴，失主發現後報案，媽媽聲稱是颱風天看不清楚誤用，引發網民出征報案的失主，當時他上友台談話性節目，以社會記者專業來判斷，提出「此案應該不可能是誤拿，應該是便宜行事」，更直言父母要給孩子正確的是非觀念。

沒想到他被網民出征，媒體也報導他逆風為了要搏風頭，他被罵的灰頭吐臉，曾國城附和：「你只想發出一個正義之聲？」羅友志點點頭，繼續說，當時友台節目製作單位備感壓力，暫停邀請他上節目，直到兩周後，那位媽媽被檢察官認定涉嫌竊盜罪，才證明羅友志的判斷是對的，後來，他也收到網友的致歉，算是平和落幕，唯一損失的是荷包。

另位輿論受害者則是資深醫療新聞評論員梁惠雯，被聳動的媒體標題害慘，錯誤的訊息造成很大的誤會。她上友台節目依製作單位規畫主題，分享器捐人員夢到捐贈者託夢想索回器官，又碰巧發生受贈者器官移植存活不佳，沒想到，竟在不知情下被媒體報導，並下了「器捐者回來索命！受贈者一一慘死」的驚聳標題，造成很大的誤會，曾國城聽了也連連發出驚訝聲，幸好，梁惠雯努力與媒體溝通後，一一更正訊息，才平息這場風暴。

本集參賽的電視評論員，除了羅友志與梁惠雯，還有財經評論員丁彥鈞及政治評論員蔡峻維；在文字評論員部分，有廣播主持人兼專欄作家的謝文憲、體育專欄作家陳楷、科普專欄作家蕭俊傑、專精通用設計的專欄作家余虹儀。該集於明天（10日）周日晚8點於公視播出，公視3台隔周六晚7點播出，公視＋同步上架。