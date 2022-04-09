蘇明淵今在信義誠品舉辦音樂會。（尤嬿妮攝）

律師歌手蘇明淵前年獲金曲獎台語歌王肯定，日前再推出台語新專輯《敢敢》，並舉辦巡迴音樂會，以近距離方式向歌迷傳遞創作情感；他9日在信義誠品開唱，特別彈唱還沒公開發表的國語創作歌曲〈老爸的話〉，幽默表示希望將來有機會推出這首歌，「但前提是我要做國語歌才行」。

蘇明淵的父親失智多年，他回想自己年輕時為了發片，與父親抗爭而生氣摔門，盼透過〈老爸的話〉向父親表達心意；此外，提及這次巡迴取名「不知道有沒有下一場，小巡迴」，平時忙於律師執業的他坦言：「說實在，斜槓天枰的兩端必須全面性的兼顧，真的不知道下一場在哪裡，只好唱一場是一場。」蘇明淵今一連獻唱〈敢敢〉等新歌，勉勵自己也鼓舞大家，「人不能因為怕死而不敢活，灌感心中的那畝田，總有一天會開花結果」。

蘇明淵先前受邀「大港開唱」演出，51歲的他站上小舞台賣力獻唱台語歌，事後回想笑說：「這是年輕人的舞台，其實一點都沒錯，不過演完後，證明還是能吸引到許許多多駐足停留的眼光和耳朵。」特別感謝大港開唱給他這個機會，「雖然不是個大舞台，但是哪一個樂團或歌手不是從小舞台唱起的呢」？對此次受邀深感榮幸，蘇明淵幽默說：「這樣挺好的，以後的每年或許我可以拾階而上，也可以『越級打怪』。」