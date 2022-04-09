金材昱、鄭秀晶主演韓國浪漫喜劇《瘋狂愛上你》目前已邁向第10集，2位主角在持續相愛相殺之後，這對彼此看不對眼的仇人卻意外墜入情網，金材昱飾演的霸氣數學老師盧高鎮不僅主動講出「如果真的喜歡，就要守護對方」，更在該集片尾首度暖心向鄭秀晶飾演的秘書李晨阿詢問，是否有意交往，甜蜜指數破表。該劇在經典不敗霸道總裁系列題材中，以討喜的角色設定以及男女主角的反差萌擄獲觀眾的心，懸疑和搞笑素材擦撞出的反轉魅力，廣受網友討論。

金材昱、鄭秀晶在劇中挑戰崩潰演技，不僅要搞笑、談戀愛，還得大吼大叫以及被痛毆，不過2人依舊演得過癮，日前接受亞洲媒體訪問，被問到當初答應演出的原因，鄭秀晶坦言「故事走向完全難以預測，真的很吸引我，而且我沒有主演過浪漫喜劇，想要嘗試看看」，金材昱表示近年全球疫情盛行，「全世界都過得很辛苦、很沮喪，作為一個演員，我想做的就是讓每個人哈哈大笑」。該劇是在去年疫情最嚴重的時候拍攝，金材昱提到片場嚴格防疫，不但每個人必須戴口罩，也得保持安全距離，「有點奇怪，到最後我們依舊還是不知道他們的臉長什麼樣，真的做了很多挑戰」，也肯定劇組工作人員的辛勞。

金材昱飾演暴躁高傲的盧高鎮，必須常常發火罵人，對他來說難度頗高，「因為我生氣的時候聲音很低沉，所以一開始表演真的很難，我也不知道怎麼一直對每個人大吼大叫，很難集中精力」，他也提到自己不太會數學，「但因為我是數學老師，所以每次解題前會先了解我的題目，才能跟學生、觀眾解釋」。鄭秀晶則搞笑表示，終於可以盡情在戲劇裡面盡情發洩脾氣，「這真的給我一些滿足感，因為在現實生活中，我不可能會拿信封袋搧人巴掌，這讓我很興奮」，她也說從一開始要表現得較為害羞、懦弱，到後來的大爆發，難度不小，不過金材昱恢復暖男風格，在旁直誇「沒有的事，鄭秀晶很厲害，完全就是為了攝影機而生的演員」。

這回首次合作，他們也打破一開始對彼此的印象，鄭秀晶原本以為高大俊俏的金材昱很成熟沉穩，「結果跟他拍戲的時間越來越長，我也看到他純真的一面」，金材昱則認為外型時髦的鄭秀晶可能難以靠近，「鄭秀晶其實很害羞，有次拍戲，她跟我坦白說她很慢熱，需要時間來適應整個劇組的新朋友，這讓我感覺很舒適，她真的是個有趣的人呢」。《瘋狂愛上你》每週一、二在Disney＋更新，共計16集。