新冠肺炎本土疫情升溫，外界憂心目前採購的口服藥物不足，指揮官陳時中9日表示，近期很快就要再跟輝瑞簽約，至於未來要如何配送藥物給輕症或無症的居家確診者，明天就會由專家討論送藥機制並釐清相關法律規定。

輕症或無症狀者居家照護指引草案已公布，未來符合條件者，就可選擇居家照護，全國實施的時機是單日確診人數超過1,500人。陳時中今天強調，實施的標準不變，仍以1,500人為主，未到該標準前則是地方報准即可，不過也會視相關單位準備來決定。

陳時中說，已經有部分縣市想要試辦，因新北市長侯友宜已表達試辦意願。外界也關注新北市輕症居家照護的時間點，陳時中表示，指引已經訂定，雖然細節等還要調整，地方宣布施行後，看後續中央跟地方如何合作。

外界擔憂隨著疫情升溫，口服藥物是否會面臨不足的問題，陳時中曾表示，會採購整體人口2～4％、約82萬份的藥物總量，他今天進一步指出，採購的口服藥物都是以輝瑞為主，默沙東的口服藥除非出現新的科學證據，否則暫時不考慮，近期就會跟輝瑞簽約。

輕症者若在家隔離，若需要口服藥物該如何處理，陳時中說，明天就會由專家開會擬定送藥的機制，包含要由誰來送藥、怎麼送，也要釐清相關法規，

輕症或無症狀的居家照護指引規範適用的條件須在65歲以下，醫療應變組副組長羅一鈞表示，會以65歲作分水嶺，是因為65歲以上的長者重症的風險比65歲以下來得高，此為國內外的共識，也有科學的依據，包含現在也會先提供65歲以上的確診者抗病毒口服藥以預防演變成重症，也是因為該科學依據訂定的策略。