高雄市鳳山區文化路與文昌街口路面今天上午9時發生約2米深下陷情形，已於下午約7時30分完成搶修並開放通行。(高雄市政府水利局提供／林雅惠傳真)

高雄市鳳山區文化路與文昌街口路面今天上午9時發生約2米深下陷情形，高雄市政府水利局採混凝土回填及瀝青柏油鋪面緊急修復完成，已於下午約7時30分完成搶修並開放通行。

水利局表示，搶修施工總共動員9人、大型施工機具4台，經開挖檢視污水管線有破損情形，該區段污水管線已採緊急繞流處理，目前污水管線系統正常運作，將盡速全面輔以路面透地雷達及管內TV檢視，瞭解實際管線損壞區段，再進行永久性改善工程。