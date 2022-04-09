潘孟安與立委賴瑞隆為黃彥毓加油。（翻攝照片／高雄洪靖宜傳真）

民進黨屏東縣長初選由立委周春米勝出，全力相挺的屏東縣長潘孟安也跨縣市到高雄，為民進黨大寮林園區市議員參選人洪村銘與前鎮小港市議員參選人黃彥毓站台掃街，潘孟安說，屏東縣的民進黨縣長人選剛剛出爐，民進黨的初選機制就是這樣，不管老幹新枝通通都要下去參加，沒有現任要優先的道理。

民進黨高市議員初選民調將於4月11日登場，各路參選人均竭力邀請各路大咖站台。「邁向過半大聯盟」成員民進黨大寮林園區市議員參選人洪村銘與前鎮小港市議員參選人黃彥毓，9日下午邀請到屏東縣長潘孟安陪同進行車隊掃街。

屏東縣長潘孟安表示，屏東縣的民進黨縣長人選剛剛出爐，民進黨的初選機制就是這樣，不管老幹新枝通通都要下去參加，沒有現任要優先的道理，才能體現出民主的真諦，讓民進黨推出的人選是最有能為地方服務的人。

潘孟安表示，洪村銘在過去縣市合併前當過最基層的鄉民代表，也擔任過陳菊市長多局處的秘書，也在中央黨部及地方黨部歷練過，並期許未來成為政壇明日之星；潘孟安也指出，過去黃彥毓在中央經濟部任職時，許多屏東的建設都是透過他來協助，希望高屏生活圈能有一個經驗豐富的新人來當選議員，幫助高屏生活圈發展。