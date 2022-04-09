身兼民眾黨主席的台北市長柯文哲爭議再添一樁！民眾黨中評會認定苗栗縣議員提名有「關鍵瑕疵」，建議撤銷提名、重啟初選。未料，柯文哲在本周黨政會報討論時，竟怪罪中評會「為什麼要查」，更砲轟中評會主委、賴香伶辦公室主任林恕暉，甚至脫口而出「誰家的狗，自己回去管好」。對此，網路名人「四叉貓」9日更爆出多張民眾黨苗栗縣黨部內部LINE群組對話截圖，直言黨部副執行長林志豪，是可憐的工具人。

民眾黨苗栗縣議員提名爆發爭議，黨中央先前通過提名曾違反《政府採購法》遭判刑的楊喬安，經中評會調查認定有「關鍵瑕疵」，建議撤銷提名、重啟初選，柯文哲卻不滿，黨內議員提名經過3道程序，現在若被撤銷提名，這事關重大，「開什麼玩笑！」

據悉，本周三民眾黨例行黨政會報時，柯文哲不滿中評會「幹嘛去查這個」，還做出撤銷提名的建議，讓外界看笑話，柯說到激動處，在會中對著賴香伶飆罵「誰家的狗，自己回去管好！」

對此，賴香伶今天表示，對於柯主席在會中用不當言詞批評辦公室主任，她在會中非常激動提出反駁及諫言，主席不應用這樣的用語斥責黨員幹部。並要求柯文哲收回那句話，並向大家道歉。

四叉貓。（圖／翻攝自四叉貓臉書）

四叉貓9日在PTT論壇政黑版爆料指出，自己近日收到他人提供的多張民眾黨苗栗縣黨部內部LINE群組對話截圖，內容指出，去年10月起，有意參選議員的苗栗縣黨部副執行長林志豪，就不斷向時任主委、柯文哲的學生馮啟彥表達，希望按黨中央規範來做民調，但馮啟彥不肯按黨中央規範，想另外自己做民調，報價30萬元，簡單說就是「候選人想按照黨中央規定走，黨部主委想自己玩自己的， 所以各種喬不攏」。

Line對話。(圖/翻攝自PTT論壇)

從對話中可見，林志豪表示「自己什麼沒有錢最多，繳錢做民調沒問題，就求一個公平公正公開的機會」。馮啟彥則是說怕做出的民調結果太低怕被大家笑所以不肯做，然後馮啟彥拿出一份確認名單，請五位評鑑小組成員簽名背書，直接內定苗栗第一選區候選人為楊喬安，再把林志豪踢出LINE群。他直言林志豪是個可憐工具人。

至於楊喬安來歷為何？四叉貓介紹，他曾違反《政府採購法》遭判刑五個月，由於繳了易科罰金沒去坐牢且五年沒犯案，所以可以申請良民證報名參賽。

Line對話，民調報價單。(圖/翻攝自PTT論壇)

Line對話。(圖/翻攝自PTT論壇)

民眾黨立委賴香伶。（資料照／劉宗龍攝）

林志豪不服，上告黨中央，民眾黨中評會受理開始調查。調查報告中評鑑小組某位成員證詞：

「各選區的候選人他幾乎都不認識，也沒有進行個別面談評鑑，他也不知道地方評鑑小組需要做哪些事情，他沒有寫過什麼評核表甚至沒進行投票，因為馮啟彥告知他們沒有決定權，只要負責簽名就好了」

所以中評會認為苗栗黨部提名程序有關鍵性的行政瑕疵，才因而建議苗栗黨部重新啟動初選程序，維護民眾黨公正形象。而柯文哲知道有人要重啟初選後暴怒大罵：『誰家的狗，自己回去管好』(指賴香伶辦公室主任林恕暉)一事。

最後，四叉貓強調，自己收到好多對話紀錄截圖，還在整理中....透露可能還有其他不為外界所知的內容。