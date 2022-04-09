本土疫情爆炸！超過50人打3劑確診 陳時中揭「這廠牌」人數最多

台灣今天(9日)新增442名本土案例，持續創下新高，過去一周包括境外移入在內，平均每日新增378人確診。指揮中心指出，這波疫情中，有56名本土個案為打完三劑疫苗的「突破性感染」，其中以施打BNT人數最多。

指揮中心指揮官陳時中表示，以最後一劑疫苗廠牌來比對，並以每10萬人為單位來計算的話，BNT為7.5人、莫德納6.5人、高端則有2.6人，AZ則是10.2人，但由於第三劑施打AZ人數不到3萬人，基數過小，沒有參考意義，故不列入。

根據統計，第三劑施打廠牌，以莫德納769萬人最多，其次為BNT 307萬、高端49萬人，AZ則不到3萬，計算突破性確診時，陳時中指出，施打要超過10萬人統計才有意義。

指揮中心表示，根據目前統計，這波Omicron疫情中，確診人數雖多，但無症狀者占大多數，與輕症者相加比例高達99%，但不少醫師與學者憂心，若確診數字不斷飆升，醫療資源耗盡時，中重症數字也回隨之上升，因此仍呼籲民眾盡快接種加強劑疫苗。目前台灣第三劑覆蓋率為50%，但仍有不少長者尚未接種，甚至連一劑疫苗都沒打。