德古拉的加盟，確實帶給台啤英熊相當大的幫助！台啤9日跟台中太陽打到延長加賽，才驚險靠著德古拉最後1.2秒的兩罰俱中，終場119比118成功射日，台啤搶到4連勝，也終止太陽4連勝，不過比賽最後出現爭議判決，也讓太陽選擇拒絕參加賽後記者會抗議。

士東末節最後56秒投進打破平手僵局的三分球，幫助台啤105比102領先，接下來兩隊第三類球員各進1球，場上仍然形成台啤領先3分局面，蔣淯安發生掉球失誤，竟讓塔克最後6.9秒投進追平三分球，比賽也因此進入延長加賽。

這次士東換在延長賽最後1分17秒投進打破僵局的三分球，比數形成117比114，接著何喬登幫太陽追回兩分，塔克雖上籃沒進，一旁的桑尼卻把球補進，德古拉最後1.2秒製造桑尼犯規，站上罰球線兩罰俱中，幫助台啤搶回領先。

沒有暫停的太陽，只能長傳給埋伏禁區的何喬登，他雖疑似遭到林泰樂拉倒犯規，可是裁判沒有吹哨，讓台啤驚險獲勝，隨後太陽全隊都衝入場內抗議，尤其是總經理汪蔚傑特別激動，太陽球員賽後也拒絕出席記者會，藉以表達抗議。

士東貢獻台啤最高33分，且抓17籃板，致勝功臣德古拉也拿31分、17籃板，林泰樂19分，蔣淯安16分、12助攻與8籃板；太陽以塔克38分最高，桑尼31分，何喬登22分，艾倫12分，等同他們所有本土球員只拿到「可悲」的15分。