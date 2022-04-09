北市最新足跡。（圖／北市衛生局提供）

北市最新足跡。（圖／北市衛生局提供）

北市最新足跡。（圖／北市衛生局提供）

北市最新足跡。（圖／北市衛生局提供）

北市最新足跡。（圖／北市衛生局提供）

北市最新足跡。（圖／北市衛生局提供）

北市再公布6例足跡，包括夜店、酒店、按摩會館相關案例，曾去過的公共場域有IKON夜店、泰晶殿按摩會館、金昌酒店、金聰酒店、星聚點等地。

稍早張貼的6例足跡為案26115、26415、26417、26430、26598、26600。其中1例夜店相關、1例按摩店相關、1例酒店相關。

其他案例的足跡還有特蘭斯特商務會館、星聚點台北旗艦店、西門秀泰影城等地，以及萬華區小吃店。