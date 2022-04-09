好貴的拼圖！1名網友日前收到客戶整疊「幾乎全破損」的千元鈔票，該客戶疑似將整疊鈔票存放起來遭蟲啃食，後來他拿到銀行，銀行稱可以自行「拚湊」，於是他們開始進行「高級拼圖」，所幸最後成功換得9成鈔票，照片曝光網友紛紛稱讚超厲害，「這拼得起來你也是高手」、「好有耐心喔」。

該網友在臉書「爆廢公社公開版」發文表示，他的客戶日前拿來整疊已經嚴重損毀的千元鈔票，他當下看到整疊鈔票已經四分五裂，也不知該如何是好，最後拿到銀行後開始做「樂高拼圖」，照片中一張張白紙上貼上「斑剝」的鈔票，所幸最後銀行有同意換回幾張鈔票。

網友將整疊「幾乎全破損」的千元鈔票自行「拚湊」，進行「高級拼圖」，所幸最後成功從銀行換得9成新鈔票。（翻攝自臉書「爆廢公社公開版」）

原PO發文說「拿錢來存不好嗎？為什麼要把錢藏起來？」其他網友紛紛留言說「你也太好心了吧！一般人真的不太會想幫這種忙」、「好強」、「你真有心，幸好你很有耐心幫忙老先生，超級厲害的」、「這拼圖好貴喔」、「你好有耐心喔」、「能拼成這樣也真的很厲害了」、「我以為是白蟻吃掉的」。

據悉如果紙鈔損毀不嚴重，還能辨識幣值，拿到臺灣銀行兌換，都能更換到相同面額新紙鈔；但如果因為遇到天災或意外，使紙鈔泡水發霉或燒毀破損嚴重，則需要送到法務部調查局進行鑑識，確認紙鈔真偽和實際損毀數量，才可以換回同樣價值的新鈔。