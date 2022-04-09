阿妹今晚繼續在小巨蛋開唱。（聲動娛樂提供）

阿妹今晚繼續在小巨蛋開唱。（聲動娛樂提供）

張惠妹（阿妹）「ASMR世界巡迴演唱會」今（9日）第7場，滿場1.1萬名觀眾，不受小巨蛋附近居民指控演出時震動危及安全影響，阿妹一出場所有人歡聲雷動，她驚訝問：「今天是第7場嗎？我真的嚇到了，你們目前（所有場次）第一名耶，是要整個拚下去嗎？」天后今晚一樣毫不保留體力、演出狀態逼近完美，喊話要讓歌迷嗨到喉嚨沙啞地回家。

阿妹每晚精彩演出都讓觀眾意猶未盡，且主辦單位事前做足準備，包括防震、防疫等措施一應俱全，演出時也一再呼籲粉絲不要跳動，改以稻草人方式擺動身體，沒想到昨遭小巨蛋所在地的里長指控，表示阿妹每晚演唱時震動明顯。對此，阿妹經紀人陳鎮川表示「這是無解的問題」，主辦已盡量改善，且每晚演出時震動值都沒有超標，「我們已經盡量配合、盡力準時開唱，歌迷也都很配合沒有跳，這（震動）需要科學來解答」。主辦單位也表示：「這個問題可能要請小巨蛋回應，這已經超越我們的部分，我們都在合乎範圍的規定演出。」

阿妹節目後段唱完〈難搞〉、〈三月〉，都會特別介紹為她伴奏的音樂家許郁瑛，阿妹謙虛說：「能跟她合作是我的榮幸，她得的金曲獎比我還多。」身穿紫色薄紗女神裝的阿妹，大方稱讚許郁瑛身上的一席黑色閃亮禮服很漂亮，「我有點輸妳了，我比較素一點」。

許郁瑛是台灣出身、享譽國際的爵士鋼琴家、作曲家、編曲家、音樂製作人，且她得獎無數，曾獲金曲獎演奏類最佳作曲人獎、演奏類最佳專輯製作人、最佳演奏錄音專輯、最佳編曲人等9座金曲獎項肯定，成為阿妹此次演唱會彩蛋之一。