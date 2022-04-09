488部作品角逐《大和獎》120萬獎金，大和董座何溪明允供資金贊助拍片參展。(主辦單位提供／蔡依珍桃園傳真)

488部作品角逐《大和獎》120萬獎金，大和董座何溪明允供資金贊助拍片參展。(主辦單位提供／蔡依珍桃園傳真)

桃園大和建設機構董事長何溪明出身清寒，事業有成後成立獎學金，3年前更有感於一對窮兄弟檔奮發讀醫，自掏腰包斥資幫拍微電影，開啟《大和獎》契機，今年祭出120萬總獎金廣徵微電影，以「看見希望」為主題希望在疫情籠罩下發現光輝，共吸引488部作品角逐，最後由劉嘉紋《螢火蟲》、吳宗翰《雨後的金色曙光》分別拿下校園和社會組金獎，另King《希望不滅》則拿下劇本組金獎。

何溪明說，《大和獎》邁入第二屆，起因源自他事業有成後在各大學、高中和特色高職設立獎學金和每學期助學金，3年前看到弱勢因教育而改變命運，起因動念拍了第一部真人實事的故事《最美麗風景》，描述一對隔代教養的兄弟，不因貧困而怨天尤人，反而奮發向上，分別考上長庚大學醫學系、中醫系的故事。

何溪明說，當時負責拍片的第26屆金鐘獎導演喇外．達賴，告訴他台灣很多學校、甚至社會人士沒有很好的舞台，希望提供一個演繹的機會，促成去年第一屆公益電影活動《大和獎》，主軸是「愛傳承」，今年第二屆因疫情關係人心惶惶，希望透過影片故事讓大家在人生遇到挫折時自我鼓勵、甚至提振社會，因此加入「看見希望」的元素，希望透過平台讓更多學生、專業人員或社會人士參與活動，將周遭發生、看到的感人故事拍攝保留起來。

桃園市副市長李憲明說，大家可能覺得雙北藝文很多，桃園升格前藝文活動明顯不足，主因是沒有中央的文化設施，國父紀念館、國家音樂廳等館舍有文化部等中央部會在舉辦，桃園只能用市府能力，盡其所能規畫藝文展演活動，桃園升格後也花很多心力提升桃園藝文文化活動，樂見大和建設機構董事長何溪明憑著自己對文化、藝術熱愛發起公益活動，希望桃園在地企業都能師法大和建設作法來共襄盛舉，提供平台讓學子和社會有志之士，在興趣和愛好裡面展露頭角，未來有自己一片天。

第二屆《大和獎》總計收到241件微電影及207件劇本，角逐21個獎項，其中各組最大獎為微電影社會組首獎30萬，校園組首獎20萬，劇本徵選首獎3萬。何溪明陪同觀看得獎作品後感動不已，期許透過一部部作品鼓勵大家，不管是困境或疫情，遇到問題面對時能夠自我轉換跟努力，他也當場允諾得獎者，將以個人名義提供資金贊助拍片，鼓勵他們拍片完後去參展，希望透過《大和獎》公益活動讓愛傳承，將周遭發生的故事被看見、傳承到周遭社會每個角落，也期待大家都能設身處地、易位而處，照顧社會邊緣人或弱勢。