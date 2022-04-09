俄烏戰爭已超過一個月，戰事重心轉至烏東頓巴斯地區。前空軍副司令張延廷指出，俄烏戰爭衍生的下一個「戰場」就是搶糧食，由於俄羅斯是糧食出口國，因此它還有這張牌可以打。

張延廷9日在政論節目《新聞大白話》中表示，俄烏戰爭變成一種長期性戰爭之後，會衍生其他的競爭，也就是會出現其他的戰爭型態，比如「四搶」，包括搶能源、搶糧、搶礦、搶錢，而軍事戰衍生的「四搶」則會持續下去。

張延廷指出，第一個是搶能源，包括石油、天然氣、煤炭；第二個就是「搶糧食」，將來俄羅斯會看狀況出口糧食，等到外面的需求量變高了，俄羅斯由於是供給面，別人的需求變高、糧食價格也會變高，俄羅斯是糧食出口國，當然會受益。因此，俄羅斯還有「搶糧食」這張牌。

張延廷接著表示，第三個就是「搶礦」，包括鋁礦、銅礦、鐵礦、稀有金屬，俄羅斯也有生產這些礦產，也控制這些。第四個就是「搶錢」，由於是金融戰，黃金價格一上漲，大家就會搶黃金，因為國家需要黃金做儲備；上次盧布拿黃金做擔保，盧布就起來了，甚至回到俄烏戰爭前水準，美元強勢貨幣會受影響而下降，人民幣、盧布則會慢慢上升，取代一部分美元，美元強勢貨幣會往後退，以後也不會回復。