「友愛台中 共好無限」111年全國身心障礙國民運動會，9日起在台中市一連舉行4天，並於台灣體育運動大學體育館舉行開幕典禮暨選手之夜，在院長蘇貞昌以大會會長身份歡迎全國選手到台中。在蘇院長正式宣布比賽開始後，15項競賽及聯誼性活動也陸續在台中各地場館陸續展開，選手們也將爭取最高榮譽，今天就有19項打破全國紀錄。

台中市長盧秀燕以地主身份歡迎來自全國各地的所有隊職員，她表示，這次是台中市首度舉辦全國身障運動會，儘管在疫情嚴峻之下，不僅市府全體總動員，全體市民們的共同努力及配合下，讓賽會能順利舉行，期望能提供選手最好的表現舞台。

開幕典禮於晚間6點正式開始，在身障運地方執行委員會工作團隊、大會裁判代表通過司令台後，緊接著則是由各縣市代表隊運動員陸續進場，而在地主隊台中市代表隊通過司令台時，全場更是歡聲雷動，受到熱烈的掌聲鼓勵，期盼選手們能為家鄉爭光。

典禮中宣誓選手由台中市代表隊健力選手林亞璇、田徑選手易浩程共同擔任；3屆帕運柔道女將李凱琳及台灣田徑名將陳傑，在熱烈的掌聲與歡呼中點燃111年全國身心障礙國民運動會聖火，完成盛大隆重的開幕儀式。

賽會首日累積的獎牌數，台北市以45金23銀10銅領先各縣市，地主台中市以20金17銀5銅緊追在後，台南市與新北市都有10面金牌進帳。台中市聽障選手許樂為5月的聽障奧運做準備，這次總共報名了田徑8個項目，許樂9日在聽障女子組100公尺與1500公尺項目都順利拿下金牌。

游泳池畔台北市聽障選手黃清璿9日在100公尺自由式與50公尺蛙式兩破全國。競爭最激烈的是智障組游泳項目新北市陳玠丞與高雄市施閔軒。施閔軒上午在100公尺自由式拿金牌，陳玠丞拿到銀牌，下午的100公尺蝶式，陳玠丞則以0.03秒的差距領先施閔軒拿下金牌，全場報以熱烈的掌聲。

本屆身障運競賽性活動及聯誼性活動競賽種類計16種，包括田徑、游泳、羽球、桌球、網球、健力、射擊、籃球、保齡球、射箭、地板滾球、特奧羽球、特奧保齡球、特奧滾球、特奧輪鞋競速及特奧籃球，是全國身心障礙運動最高等級賽事，並以帕拉林匹克運動會(帕運)、亞洲帕拉運動會(亞帕運)、達福林匹克運動會(聽奧)及特殊奧林匹克運動會(特奧)等競賽種類為核心，還有帕運、亞帕運、聽奧與特奧國家代表隊選手出賽，賽事精彩可期，更多資訊可至賽會官網( https://111sport.edunets.tw/Module/Home/Index.php )查詢。