山寨新聞層出不窮，假借名人誘騙民眾投資。(翻攝照片／林郁平台北傳真）

山寨新聞假冒名人推薦投資層出不窮，繼米其林名廚江振誠遭冒名後，現又出現金控董事長版本，刊登投資加密貨幣、虛擬貨幣等假新聞內容，聲稱該名人透過「加密貨幣自動交易程式」累積財富，並誆稱一般人3至4個月內透過該程式就可變成百萬富翁。

警方調查，清明連假期間詐團再度冒名金控董事長，刊登投資虛擬貨幣的假新聞，警方發現，山寨網頁新聞夾雜簡體字且語意不通，不知情民眾閱覽假網頁後，點擊相關連結轉至假投資網站，填輸姓名、電子郵件等個人資料後，便會再導入儲值頁面，誘騙民眾填輸信用卡卡號進行儲值，待後續要提領獲利時，歹徒就藉故拖延或關閉網站。

山寨新聞層出不窮，假借名人誘騙民眾投資。(翻攝照片／林郁平台北傳真）

刑事局再度呼籲，切勿輕信來源不明投資管道或網路連結，且加「LINE」進行投資必為詐騙，另瀏覽網頁發現強調「零風險」、「量化投資分析」或「最新投資讓專家感到敬畏」等訊息，並要求匯款至指定個人帳戶或使用信用卡線上刷卡進行儲值，應慎防詐騙，並撥打165專線查證，以避免被騙。