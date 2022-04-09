基隆市政府自2017年開始輔導聯宏社區都市更新，因同意住戶不多，市政府積極溝通，2022年3月開始舉辦5場說明會，9日上午啟動第4場，提出3大項主要建議，包含結構安全評估、原建築耐震補強、成立管理委員會。

基隆市政府都發處科長宋豐荃表示，聯宏社區共有284戶，屋齡已有42年，建築物已頗為老舊，2017年因地下停車場樑柱鋼筋露出，與外牆磁磚多落等問題，73％表達都更重建意願，市政府協助向中央爭取到840萬補助款項。

然而要完成都市更新事業計畫，每戶仍須負擔5萬自籌款；宋豐荃說明，住戶對於都更前需要負擔5萬自籌款，多保持否定意見，導致同意都更比率不到30％，同意都更住戶多是樓上住宅區，樓下商業區同意比率更低。

宋豐荃強調，市政府希望能凝聚整體住戶共識，先從目前建築物結構加強開始，今日參加說明會民眾，陸續表達出對住家環境改善「有感」。

宋豐荃也說，目前新式大樓社區都有管理委員會，整合整理住戶意見後，管理與推動社區各項措施，聯宏社區住戶相當多，應該也要有管理委員會，來協助整體社區維護，解決社區內各類大小事。