被譽為「新疆維納斯」的大陸女神娜扎(古力娜扎)，擁有深邃精緻五官和傲人火辣身材，出道後人氣就超高，平時常透過社群分享近況的她，近日曬出一組時尚大片，帥氣美艷中又不失性感，讓網友看了都驚艷不已。

古力娜扎擔任雜誌《MadameFigaro》4月封面人物，並拍攝一系列絕美寫真，只見她穿上交叉繞頸的小可愛搭黑長褲，胸部中間挖洞設計，讓她東西半球出來見客，轉身更火辣，只有一條帶子支撐，讓她大片白皙美背一覽無遺。

古力娜扎好身材全都露。(圖／取自古力娜扎微博)

另外也有穿著黑色連身長洋裝，高衩開到大腿根，纖細美腿全都露，也有短上衣搭寬鬆長褲的中性打扮，多變風格展現各種面貌，但她都能輕鬆駕馭，讓網友看了都直呼「這組真的封神，太美啦」、「表现力太棒了」、「太絕了，臉太優越」、「每一張都是絕美啊」。

古力娜扎不僅有出眾美貌，還有空靈仙氣臉蛋，讓她有「新疆維納斯」封號，還和迪麗熱巴、佟麗婭、麥迪娜被封為「新疆四美」，人氣一直很高的她，一舉一動都能成為焦點，之前她零修圖的直播畫面流出，和精修過的照片根本沒差異，也讓網友都驚嘆連連。