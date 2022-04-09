有隻黃金獵犬與主人出遊太興奮，跨越橋上護欄一躍而下，竟奇蹟似生還（翻攝自爆廢公社公開版）

這簡直堪稱神犬！有名網友在臉書分享1部TikTok影片，影片中有隻黃金獵犬與主人出門遊玩，該犬看見女主人往橋邊護欄靠近，下秒竟跳上護欄，往橋底一躍而下，嚇壞一旁的女主人，拍攝者也趕緊往橋下一拍，所幸，該犬踩踏凸出來的岩壁，在往下墜落草叢上，該犬抖了一下身體，有如無事一般在橋底岸邊走著；網友留言表示「趕投胎？」、「天啊，好危險」。

一名網友在臉書社團「爆廢公社公開版」發文，並上傳1部28秒TikTok影片，他在貼文寫下「你不是喵喵啦，直接登出，阿彌陀佛」；從影片中可見一對情侶放繩遛著愛犬「黃金獵犬」，女子突然往橋邊護欄靠近，該犬竟跳上護欄，下一秒就見黃金獵犬跳了下去，女子嚇的往後找男友，拍攝者往橋下一拍，橋下約有百米深，就看到黃金獵犬，踩踏一旁凸出來的岩壁，最後才掉下橋底溪旁草叢，，此時，看見黃金獵犬抖了一下身體，還在溪旁岩石岸上走著；原PO也在文末提醒「出門請繫繩子」。

影片一出，驚呆網友紛紛留言表示「趕投胎？」、「這是不是有混到二哈」、「狗急跳牆的意思」、「怎麼會有狗直接這樣跳躍」、「這狗為了拍抖音，也算是落足了本錢」、「好在有落在樹叢草上，多少緩衝一點」、「天啊，好危險」。

另外有網友想知道該隻黃金獵犬掉下橋後是否有受到內、外傷，就有網友轉PO抖音截圖表示，該隻狗肝臟破損，骨骼沒什麼問題，很快就可以出院。

不過也有網友懷疑這部影片的真實性，認為該影片疑似有剪接過，他指出橋邊黃色護欄瞬間變成了藍色鐵欄杆。