台灣今天(9日)新增442名本土案例，持續創下新高，過去一周包括境外移入在內，平均每日新增378人確診。由於本土疫情飆升，也讓有意參選台北市長的衛福部長陳時中是否能順利參選，出現變數。資深媒體人吳子嘉9日直言，若疫情之後變嚴重，是有可能會影響到他參選的。吳子嘉也大膽預言，陳時中參選一定會拖到5、6月份，但屆時疫情可能會變得更加嚴峻。

吳子嘉9日在其主持的網路節目「董事長開講」中，談及台灣近日本土疫情爆發，他表示，政府現在不搞疫苗，到底是在幹什麼？陳時中現在只想選舉，根本無心於防疫，現在疫情逐漸升溫，卻連對台灣日後一個星期、一個月後的防範有何作為，都沒有向國人交代，在野黨也沒幾個人在管他，督促他，國民黨現在完全是躺平的狀態。

吳子嘉認為，政府應該要告訴台灣人民，防範或控制疫情的對策是什麼，有什麼方法，而不是整天鬼扯，只想搞選舉，這是很嚴重的問題。

對於節目中有網友提問，「這次疫情升溫，會不會打亂陳時中選台北市長的計畫？」吳子嘉表示，若疫情之後變嚴重，是有可能會影響到他參選的，但陳時中現在好像不太甩的樣子，沒在怕的，「我覺得這件事有點奇怪」，因為民進黨提名，一定是等到國民黨、民眾黨先提名完，然後再割韭菜。

吳子嘉也大膽預測，陳時中若要參選台北市長，一定會拖到5、6月份，屆時可能也是疫情變更嚴重的時候。