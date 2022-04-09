Bryton Racing Team女將邱聖芯（前）在2022環花東自行車大賽首日女子組賽事順利封后。（Bryton提供）

環花東自行車大賽9日在晴朗天氣下於花蓮展開，競賽組124名車手挑戰花蓮到台東的127公里遠征，今年新添生力軍的Bryton Racing Team發揮團隊的輪替作戰能力，一路掌控領先集團的節奏下，最終由隊長盧紹軒和去年全運女子公路賽冠軍邱聖芯雙雙在最後500公尺爬坡突圍，一舉囊括男女雙料冠軍。

環花東自行車賽首日從花蓮海洋公園出發，途經牛山的三座大山爬坡考驗，還有近百公里的挑戰，今年賽事雖天氣放晴，但海邊強側風相隨，讓不少車手在完賽後都覺得比歷年的難度更加提升，Bryton Racing Team發揮賽前擬定的戰術，輪流由吳之皓、熊凱文等隊友協助帶領，一路保持在領先集團，終點前的右轉爬坡時，再靠團隊幫助衝刺型隊友卡住相對較好進攻的位置，最終由盧紹軒衝刺成功，以2小時43分37秒71奪冠。

而Bryton Racing Team邱聖芯和南寶樹脂車隊蔡雅羽都是車隊唯一女隊員，參加環花東賽互相合作破風取得領先，終點爬坡邱聖芯衝刺站上單獨領先，順利以2小時56分24秒95拿下女子組冠軍，替Bryton Racing Team再進帳一冠，邱聖芯也是繼2019年環花東賽後第二度封后，賽後表示：「之前爬牛山都會比較緊張，因為往往很快就落隊，但今年我一路跟著男子主集團爬了蠻長的距離，這算是對我現階段的一個肯定；很開心最後終點衝刺還好有幫車隊守住冠軍，開心沒讓車隊失望！」

邱聖芯從楠梓國中一年級起，在體育老師的介紹下開始接觸自由車，國三就奪下全中運女子公路和計時雙金，是國內新生代女車手中天份極佳的好手之一，去年和原屬車隊意見不合退隊，在前登山車一姐周佩霓幫助下，新北全運會前買到單車並順利參賽，一舉摘下全運會女子公路賽金牌，讓她一直對周佩霓伸出援手感激不已，兩人感情也好到邱聖芯暱稱前輩「阿母」，直言：「沒有『阿母』就沒現在的我。」