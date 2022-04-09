今天各地陽光普照，不過明（10日）水氣增加，部份地區降雨機率提升；氣象粉專「天氣風險WeatherRisk」指出，下周三、四受鋒面及東北季風增強影響，全台天氣又轉濕冷，低溫剩15度。另外，今年第1號颱風馬勒卡持續緩慢西行，預計下周一有機會增強為中颱，今早生成的熱帶性低氣壓TD03，亦有機會同步發展成今年第2號颱風梅姬。

中央氣象局表示，明天水氣偏多，迎風面的東半部局部地區整天不定時有陣雨，另外由於南方水氣增加，西半部地區雲量稍增多，降雨機率也略為提升，另外，恆春半島整天都有降雨機會，嘉義以北地區及南部山區午後容易有短暫陣雨出現。

溫度方面，明天夜晚清晨各地低溫約17至21度，而白天各地高溫跟今天類似，西半部地區可以來到29、30度，東半部地區約落在27、28度，感受上溫暖偏熱，但早晚較涼、日夜溫差大，早出晚歸建議加件外套。

氣象粉專「天氣風險WeatherRisk」發文指出，下周一上半天可能有一波水氣接近西半部地區，導致西半部地區雲量增多，偶有短暫雨發生，不過來得快去得也快，下半天各地天氣再度好轉。

下波明顯變天的時間點在下周三，因鋒面南下影響，各地轉陣雨，下周四之後受東北季風與北方冷空氣影響，溫度大幅下降，北部、東北部地區低溫可能僅剩15度左右，其他地區溫度也略降2至3度，但影響較小。

颱風馬勒卡（右）及熱帶性低氣壓TD03（左）路徑圖。（氣象局提供）

颱風方面，中央氣象局預報員趙竑表示，目前馬勒卡緩慢西行，不過所處環境利於發展，預計下周一有機會增強為中度颱風，增強後會北轉往日本南方移動，對台灣沒有影響。

另外，今早8點生成的熱帶性低氣壓TD03，目前正向東近乎滯留地緩慢移動。預報員趙竑說，因為該熱帶性低氣壓距離馬勒卡很近，且海面水氣會往逐漸增強的馬勒卡輸送過去，因此該熱帶性低氣壓有可能被捲入馬勒卡中，並慢慢消散。

預報員趙竑指出，該熱帶性低氣壓在完全被馬勒卡併吞前，還是有發展成今年第2號颱風「梅姬」的可能性，最有可能成颱的時間點落在下周一。