新北市婦幼警察隊女警楊佳潔，大學念的是北教大教育學系，也曾在國小擔任實習老師，但一次下班途中在路上看到有人伸鹹豬手騷擾，儘管對方落荒而逃，但也讓她興起想「當警察、抓色狼」的念頭，男友考上公務員後，她也報考警察特考順利錄取，最後分發到新北婦幼警察隊，讓她一緣「守護婦幼」的從警夢!

新北市婦幼警察隊女警楊佳潔，大學念的是北教大教育學系，也曾在國小擔任實習老師，為了保護婦女安全報考警察特考，讓她一緣「守護婦幼」的從警夢。(新北市警婦幼隊提供)

新北市婦幼警察隊女警楊佳潔，大學念的是北教大教育學系，也曾在國小擔任實習老師，為了保護婦女安全報考警察特考，讓她一緣「守護婦幼」的從警夢。(新北市警婦幼隊提供)

今天下午新莊輔仁大學一群女同學前往新北市婦幼警察隊拜訪，她們針對女生遇到跟蹤騷擾究竟要怎麼辦，請教曾經也是「大學生」的警花楊佳潔，楊佳潔親切告訴女同學們，當下一定要保持冷靜，往人多的方向走，如果附近沒有派出所，滿街林立的便利商店就是最好的求助管道，一方面可確定對方是否在跟蹤，一方面監視器也能拍下影像提供警察偵辦，當然前提要立即撥打110報案，或是利用手機APP撥打視訊報案電話，警察一定會在最快的時間抵達。

女大生也詢問，現今通訊軟體發達，有時候在網路上碰到陌生人傳訊息騷擾，甚至傳送不雅猥褻照片，或是利用視訊通話時裸露騷擾，對於這樣的行為，楊佳潔也建議可善用手機錄音、錄影功能，遇有傳送猥褻照片者要截圖保全證據，防止訊息被收回，如果是言語性騷擾也可以錄音存證，千萬不要隱忍。

新北市婦幼警察隊女警楊佳潔，大學念的是北教大教育學系，也曾在國小擔任實習老師，為了保護婦女安全報考警察特考，讓她一緣「守護婦幼」的從警夢。(新北市警婦幼隊提供)

另外女學生們也擔心是否有被害人遭跟蹤騷擾後，不敢說出實情的情況，楊佳潔坦言，確實有許多「隱性被害人」，擔心遭到異樣眼光，受害後不敢報案，甚至還會自責，過去社會大眾對於性侵害被害人常有「完美被害人的迷思」，認為如果被害人穿著暴露、或是出入不當場所，就是自己行為不檢點，但楊佳潔呼籲，犯罪發生是加害人的問題，跟被害人穿著打扮無關，因此她也鼓勵受害者要勇敢報案求助。

37歲的楊佳潔，有著甜美亮眼的外表，當過國小實習老師的她，口條清晰，經常代表婦幼警察隊參加媒體宣導節目，向民眾推廣婦幼安全觀念及示範防身術，笑起來像極偶像歌手楊丞琳，過去大學念的是台北教育大學社會科教育學系，昔日大學同學畢業後都在當老師，唯有她曾經短暫在國小實習，但一次下班途中的不愉快經驗，讓她人生徹底翻轉，看不慣公車色狼大膽襲臀女學生，她決定放下粉筆教鞭，穿起筆挺的警察制服，擔任保護婦幼的正義使者。

楊佳潔從警13年，畢業後先在新莊警分局丹鳳所服務4年，派出所各類案件多，值班、巡邏、臨檢盤查、抓毒蟲小偷，對她來說已是家常便飯，一次巡邏時民眾高呼有偷拍狼，她到場揪住色狼氣到當眾訓斥色狼10多分鐘，讓被害女子相當感激，進到新北婦幼隊後，開始對「守護婦幼」有了更多的體會，對於受到家暴、性侵的被害人，她更是細心呵護，儘管已是資深學姊，但她對於剛畢業的小學妹都毫不保留，將經驗分享給後輩。

對於6月1日即將上路的「跟蹤騷擾法」，楊佳潔也特別提醒，跟騷法規定，針對特定人反覆實施跟蹤尾隨、盯哨守候、歧視貶抑、通訊騷擾、不當追求、寄送物品、妨害名譽及冒用個資等八種行為樣態，違反被害人意願及心生畏怖，即觸犯跟騷法。新法賦予的保護措施，包括警方可開立告誡書；告誡後二年內再犯，可向法院聲請保護令；違反保護令，可依現行犯逮捕，還可透過檢方聲請預防性羈押，有效保護被害人，未來新北警察也會落實跟騷法的執行，讓婦幼安全獲得充分保障。