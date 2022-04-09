味全龍9日贏得辛苦，8局換上呂偉晟中繼，但他連投3個保送，奉送對手追平分，好在10局上蔣少宏敲出致勝安打打回超前分，最終仍以3比2險勝富邦悍將，總教練葉君璋認為，呂偉晟表現沒有不好，只是因為太謹慎反而造成自己的困擾，「經驗上再加油就好。」

龍隊今天推出布里悍先發，他主投6局投出8次三振、3保送，被敲6支安打失1分，退場時球隊仍以2比1領先，不過8局換上第3任投手呂偉晟，他先被代打的林益全敲二壘安打，雖然接連解決霸帝士、高國麟，但控球突然「走鐘」，連續投出3次保送，讓富邦兵不血刃追平。

好在龍隊最後仍在延長賽取勝，目前打完4場以3勝1敗與樂天桃猿並列第1，賽後葉總表示，呂偉晟今天表現沒有不好，只是因為太謹慎反而造成自己的困擾，經驗上再加油就好。

洋炮鈦龍「開箱」5打數1安打，吞下3次三振，葉君璋認為，鈦龍對於比賽節奏掌握還沒有很好，還需要一點時間適應台灣職棒，但他認為，鈦龍不管是打擊、守備、腳程都有一定水準，長打能力也都有，但還需要一點時間，目前還無法評論他是什麼類型的打者。