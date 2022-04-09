奇葩家長就有奇葩要求！1名網友因為受不了新搬來的鄰居，竟寫紙條稱鄰居平時愛改車，造成他的孩子吵著「想買鄰居的車」，他被孩子吵得受不了，因此希望鄰居不要把車停在原處，「或不要租在這社區」，離譜內容讓其他網友看傻眼，網友笑說「不會教就別生，真是無言」、「這孩子的老師應該很可憐」。

有網友在臉書「爆廢公社」上分享1張遭瘋傳的照片，照片是1張紙條，上頭是1名網友寫給鄰居的內容，該網友說該名鄰居剛搬來不久，因為鄰居平時有玩改車，遭成該網友的小孩竟一直吵著想買鄰居的車，但該網友平時是不准孩子改車的，他因此希望鄰居平時不要將車停在原處，「或者不要租在這社區」。

網友因受不了新搬來鄰居，竟寫紙條稱鄰居平時愛改車，造成他的孩子吵著「想買鄰居的車」，因此希望鄰居不要把車停在原處，「或不要租在這社區」。（翻攝自臉書「爆廢公社」）

紙條內容中，該網友對鄰居說「你個人的喜好已造成別人的困擾，體諒一下單親家庭要（養）小孩的辛苦」；照片曝光引發熱議，其他網友紛紛痛批根本是該網友的問題「小孩自己教好啦」、「收到這種單子我一定繼續大改特改，還每天停在他小孩特別容易看到的位置」、「不會教就別生，真是無言」、「那誰來體諒車主的無奈！這位家長的身教有待加強」、「這孩子的老師應該很可憐」。

也有網友說「這位先生還是太太的字…我以為是小孩子寫的」、「好多錯字我看了好難受」。