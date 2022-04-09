俄羅斯今天聲稱摧毀烏克蘭中東部的一座彈藥庫，烏克蘭也指控俄軍持續砲擊東北大城哈爾科夫。歐盟執委會主席范德賴恩今天表示，俄軍鎖定平民的攻擊行動似乎觸犯戰爭罪。

根據俄羅斯新聞社「國際傳真社」（Interfax）引述俄國國防部說法，俄軍已摧毀烏克蘭軍方一座彈藥庫，地點位在烏克蘭中東部波塔瓦州（Poltava）的米爾果羅德（Myrhorod）空軍基地。

俄國國防部發言人科納申科夫（Igor Konashenkov）表示，俄軍還在這座基地摧毀烏克蘭空軍的一架米格-29戰鬥機及一架Mi-8直升機。

科納申科夫還說，俄軍也摧毀烏克蘭城市新莫斯科斯克（Novomoskovsk）附近的一座大型彈藥庫，這座城市位於中東部的第聶伯羅州（Dnipro）。

烏克蘭波塔瓦州州長盧寧（Dmytro Lunin）則在社群媒體上表示，俄軍對米爾果羅德的攻擊造成2人受傷及「重大破壞」，此外未提供更多細節。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，烏克蘭哈爾科夫州（Kharkiv）的軍事當局首長席尼胡波夫（Oleh Syniehubov）今天在社群平台Telegram發布聲明表示，俄軍持續砲擊州府哈爾科夫。

席尼胡波夫說，「過去一天，占領者用大砲、迫擊砲、戰車和多管火箭發射大約50次攻擊」，造成哈爾科夫多個地區的基礎設施受損。

路透社報導，歐盟執行委員會（European Commission）主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）昨天來到烏克蘭首都基輔訪視，她今天準備搭乘火車離開前告訴記者，俄軍鎖定烏克蘭平民攻擊的行為似乎觸犯戰爭罪，但須經由律師對相關事件進行調查。

一組鑑識人員昨天已開始在基輔郊區市鎮布查（Bucha）的一處亂葬崗挖掘遺體。當地官員表示，這些死者是在俄軍占領布查鎮期間遭到殺害。

范德賴恩表示，昨天已親眼見到布查鎮遭破壞的情況，她說：「我的直覺認為，如果這不是犯下戰爭罪，那什麼才是？不過，我是受過培訓的醫生，還是必須由律師進行仔細調查。」

范德賴恩還指出：「我看到（烏克蘭總理）什米加爾（Denys Shmyhal）給我看的照片：（俄軍）在人們路過時將他們殺害。我們也能親眼見到，這座城市遭到的破壞是鎖定平民性命。住宅大樓不該是軍事目標。」

德國總理蕭茲（Olaf Scholz）今天也說，在布查鎮殺害平民的凶手犯下戰爭罪，必須遭到究責。

蕭茲在一場地方選舉造勢活動中表示：「這是我們不能遺忘的事。我們無法忽視這是一件犯罪。這些是我們不能接受的戰爭罪行…必須追究犯罪者的責任。」